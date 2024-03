Az egyik videós bejátszásból kiderül, hogy a versenyautó nagy sebességgel érkezett Lábatlan felől a bajóti elágazás felé, amikor a kocsi jobb oldala megcsúszott és egy kis dombnak és az ott álló embereknek csapódott. Négyen életüket vesztették.

A rallyk során sokszor szabályt szegnek a nézők

Él István korábbi autóversenyző a Tények stábjának elmondta, hogy több oka is lehet az ilyen jellegű baleseteknek. Kiválthatják műszaki hibák, de akár az is lehet, hogy a sofőrök elmérik a féktávot. Az ex-pilóta is tapasztalta, hogy a nézők sokszor olyan helyre állnak a versenyeken, ahová nem lenne szabad.

Él István szerint az érdeklődők sokszor nem fogadják meg a rendezők kérését. A futamok előtt ráadásul a felvezető kocsikból mindig tájékoztatni szokták a közönséget a szabályokról, melyeket azonban nem mindenki tart be.

A TV2 Tények című műsorában azt is említik, hogy utoljára két éve gázoltak halálra embert magyar rallyversenyen. Akkor az Ózd Rally-t kellett félbeszakítani, mert elütöttek egy 36 éves férfit.

Mint ahogyan arról korábban beszámoltunk, 4 ember meghalt és többen súlyosan megsérültek, amikor egy jármű lesodródott az útról és a nézők közé hajtott az Esztergom-Nyerges Rallyt a verseny első, Lábatlan és Bajna közötti szakaszán. A baleset az 1125-ös úti lábatlani elágazástól történt pár száz méterre az 1126-os úton.