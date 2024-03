A 37 éves almásfüzitői férfi a darkweben, vagyis titkosított hálózaton tett közzé gyermekpornográf felvételeket még január végén. Az akkor még ismeretlen elkövetőről az Interpol tájékoztatta a magyar hatóságokat. Végül a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) Bűnügyi Szolgálat Kiberbűnözés Elleni Főosztály Nyomozó Osztályának sikerült azonosítani a pedofil képek feltöltőjét. A nyomozók azt is kiderítették, hogy a férfi évekkel ezelőtt csecsemőkről készült szexuális tartalmú felvételeket is letöltött, és évekig felhőtárhelyén tárolta azokat.

Gyermekpornográf felvételek tárolása miatt elrendelték mindkét pedofil letartoztatását.

A rendőrség tájékoztatása szerint a Komárom-Esztergom vármegyei férfit a kibernyomozók február 20-án a lakóhelyén elfogták, a kutatás során lefoglalták számítástechnikai eszközeit, adathordozóit, amiken számos gyermekpornográf tartalmú felvételt találtak. Ezek soron kívüli elemzésével sikerült azonosítaniuk a társát.

Felfoghatatlan, de a 42 éves fővárosi férfi még az almásfüzitői társánál is gyomorforgatóbbat tett: a gyanú szerint ő a saját kiskorú gyermekét abúzálta rendszeresen, és az erről készített felvételeket megosztotta a társával is. A darkwebre már ő töltötte fel ezeket, elérhetővé téve a többi felhasználó számára is.

A pedofil férfi saját gyermekéről küldött szexuális tartalmú képeket

A rendőrök nyomozásának köszönhetően alig három nap alatt sikerült a nyomára bukkanniuk: a 42 éves budapesti apát a nyomozók február 23-án fogták el. A házkutatás során lefoglaltak minden olyan eszközt és tárgyat, mely az ügy szempontjából lényeges. A 37 éves férfit gyermekpornográfiával, míg a 42 évest gyermekpornográfiával és szexuális erőszakkal gyanúsították meg. A KR NNI őrizetbe vette őket, majd kezdeményezte letartóztatásukat.