Teljesen leállt a Tatán a forgalom az Ady Endre úton péntek délután 16 óra magasságában ugyanis súlyos baleset történt a Kristály Szálló előtt. Szemtanúk a hatalmas csattanásra lettek figyelmesek. Elmondásuk szerint egy mentőautó hajtott neki egy oszlopnak, majd a mentőbe egy másik autó is belehajtott hátulról. A rendőrök pillanatok alatt a helyszínre érkeztek a szemközt lévő kapitányságról, illetve egy újabb mentőautó is érkezett a balesethez. Azonban információink szerint egymás után két mentőhelikopter is leszállt a lezárt útra.

Két mentőhelikopter is érkezett a helyszínre

Forrás: Beküldött

A vármegyei rendőrségtől megtudtuk, hogy egy mentőautó és egy személyautó ütközött egymással. A balesetben ketten sérültek, mindketten a mentőben utaztak.