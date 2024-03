Ahogy arról a közelmúltban beszámoltunk, Magyarország 20 legveszélyesebb útszakasza közé tartozik a 8136-os út tatai, valamint a 117-es út táti szakasza. Előbbi 9., utóbbi 11. helyezést ért el. Ennek apropóján arra kértük olvasóinkat Facebook-oldalunkon, hogy írják meg, saját tapasztalataik szerint mely utakat tartják még veszélyesnek Komárom-Esztergom vármegyében.

Ászár és Mezőörs között 2023 márciusban történt baleset. A 81-es az egyik legveszélyesebb út olvasóink szerint

Fotó: Nagy Gábor / Forrás: Kisalfold.hu

Száznál is több válasz érkezett kérdésünkre, mi pedig térképre tettük azokat. A legtöbben a 13-as és a 81-es utat jelölték meg (ezeket jelöltük a legvastagabb vonalakkal), de sokan írták azt is, hogy a Szomód-Dunaszentmiklós, illetve a Tata és Kocs között utat érzik a legveszélyesebbnek. Utóbbi helyen a közelmúltban kátyúk okoztak több gondot, a Közút pedig ki is javította már az úthibákat.

Érdekesség, hogy az útkezelő munkatársai most pénteken is több olyan szakaszon dolgoztak, amelyet olvasóink problémásnak jelöltek meg. Így például Grébicspuszta vagy épp Máriahalom közelében.

Az egyik legveszélyesebb útszakaszon Jézus is „megjelent”

Facebook-oldalunk követői szerint a 13-as és a 81-es út a legveszélyesebb, ezek kapták a legtöbb voksot. A 81-es legútóbb azzal került be a hírekbe, hogy Jézus is megjelent ott. Persze nem valódi, szakrális jelenésről volt szó, „csak” egy kamion hátulján bukkant fel a Megváltó. Sajnos ennél csak szomorúbb hírekről tudtunk beszámolni a Dunántúlt délkelet-északnyugati irányban átszelő, Fejér, Komárom-Esztergom, valamint Győr-Moson-Sopron vármegyét is érintő útról.

Vérteskethely és Bakonysárkány között múlt karácsonykor egy autó megcsúszott, majd egy betonkeverő járművel ütközött. A kocsiban ülő két középkorú felnőtt és egy körülbelül tízéves gyerek olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen életüket vesztették. December elején Kisbér és Mór között borult árokba egy autókat szállító kamion, augusztusban Kisbér közelében állt fejtetőre egy kocsi, júliusban szintén Kisbér és Mór között borult árokba egy kisteherautó, egy éve pedig Ászár és Mezőörs között történt baleset.

Egymást érték a balesetek a 13-as úton októberben

2023 decemberében Nagyigmándon, a 13-as főút és a Jókai utca kereszteződésénél két kocsi ütközött össze, és mindkét jármű az ároban landolt. Október elején Csépnél fa állított meg egy kocsit, míg a település és Ete között bő két héttel később történt baleset. Szintén ebben a hónapban Nagyigmándál utánfutót húzó kisteherautó csapódott árokba, valamint teherkocsi és autó is ütközött.

A megolajozott szerpentin rendőrségi nyomozás fókuszpontja lett

A Tatabánya és Tarján közötti, valamint Héreg környéki szerpentinek is sok balesetet láttak sajnos, de meghökkentő esetekből sem volt hiány. A megyeszékhelyre vezető 1119-es jelzésű úton most februárban két autó ütközött, januárban egy nap alatt két baleset is történt, ugyanitt nyáron egy abroncs oldott kereket. Bajna és Héreg között a nyáron valaki olajat öntött az úttestre. Feltételezhetően a motorosok orra alá akart borsot törni a „bajnai ringnek” nevezett, nagy víeket rejtő szakaszon. A rendőrség közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény miatt indított büntetőeljárást az ügyben, ismeretlen tettes ellen.

Térképen az olvasók szerint legbajosabb szakaszok

Az alábbi térképen gyűjtöttök össze olvasóink válaszaait. Mint írtuk, a legtöbbször beírt szakaszok kaptak vastagabb jelölést. Érdekesség, hogy egészen konkrét pontokat is megjelöltek közösségi oldalunk kommentelői. Így például a bajnai STOP-tábla környékét, vagy épp Szákszenden az ABC-től az igmándi kereszteződésig tartó részt. Mint arról beszámoltunk, a Magyar Közút egyébként 2024-ben is számos helyszínen tervez útfelújításokat.

A Tata és Mocsa közötti útszakaszt szombat délelőtt, csepergő esőben magunk is megnéztük: