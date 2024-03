Letartóztatásban 51 perce

Kisbér környékén terített a fickó, rács mögött tisztulhat

Nem csak Kisbéren, de a közeli településeken is árult, de maga is fogyasztó volt. A bíróság most úgy döntött, hogy a díler rács mögött marad.

A jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette és más bűncselekmények miatt folyamatban lévő ügyben a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség indítványozta letartóztatásának két hónappal történő meghosszabbítását annak a férfinak, aki 2022. évtől kezdve értékesített több személy részére kábítószert Kisbéren és ahhoz közeli településeken. A díler letartóztatását az ügyészség indítványára a Komáromi Járásbíróság 2023. november 9-én rendelte el, határidejét legutóbb 2024. március 09-ig hosszabbította meg. Díler és fogyasztó A férfi 2022. évtől kezdődően 2023. novemberében történt elfogásáig több személytől szerezte meg a drogot (pikót, marihuánát), melyet ismerőseiből álló vevőkörének értékesített tovább. Az elkövető maga is rendszeresen fogyasztott kábítószert. Az indítvány szerint a letartóztatás fenntartása szükséges a bizonyítás megnehezítésének és a bűnismétlés lehetőségének megakadályozása érdekében.

