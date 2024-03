A Tatabányai Törvényszék tájékoztatása szerint ítélet született annak a férfinak az ügyében, aki párját bántalmazta súlyosan. Először egy tatai étterem közepén rendezett jelenetet a pár, majd az utcán folytatódott a veszekedés. A férfi úgy megrúgta szerelmét, hogy életmentő műtét volt szükséges ahhoz, hogy a nő túlélje a szörnyű bántalmazást.

Az agresszív férfit a bíróság 2 év – végrehajtásában 4 év próbaidőre felfüggesztett – börtönbüntetésre ítélte és erre az időszakra elrendelte a pártfogó felügyeletét. Dr. Stoller Katalintól, a megyei főügyészség helyettes szóvivőjétől megtudtuk, hogy a bíróság külön magatartási szabályként írta elő, hogy a férfi ne fogyasszon alkoholt, valamint indulatkezelési tréningen való részvétere kötelezte. Az ügyész három munkanapot tartott fenn a jogorvoslati nyilatkozat megtételére. Az elkövető és védője tudomásul vették az ítéletet.

A megállapított tényállás szerint a férfi és a felesége 2023. december 30-án estétől egy tatai étteremben szórakoztak barátaikkal, melynek során nagy mennyiségű alkoholt fogyasztottak. A pár között nézeteltérés alakult ki, ezért a férj mérgében lesöpörte az asztalukon lévő poharakat a földre, melynek következtében azok összetörtek.

Az étterem közepén indult a balhé

Hajnali 3 órakor a rendezvény véget ért, ezért a baráti társaság kiment az étterem parkolójába és taxira várakoztak. A házaspár itt is folytatta a veszekedést, szidalmazták egymást. A nő leült a parkoló szélén lévő szegélyre, a férje pedig elindult gyalog az ellenkező irányba, miközben továbbra is kiabáltak egymással. A vita hevében a feleség felállt, megindult a párja irányába, aki ezt észlelve megfordult, és maga is elindult a nő felé.

Amikor egymás közvetlen közelébe értek, a férfi nagy erővel hasba rúgta a nőt, aki a rúgástól a földre esett. A férj hátrahagyva feleségét gyalog elindult Tatabánya felé. A rúgást követően a nőnek a barátok hívtak mentőt, kórházba szállítása után életmentő műtétet hajtottak végre rajta. Szakszerű orvosi ellátás hiányában a nő meg is halhatott volna. A sérülés tényleges gyógytartama 6-8 hét volt.