A Tények riportjából megtudtuk, hogy a település most összefogott, hogy megsegítsék a családot. Pénzgyűjtő dobozokat tettek ki több helyen is, de számlát is nyitottak a család számára, akik viszont kérték, hogy a befolyt összeg egyenlő arányban legyen szétosztva az összes áldozat hozzátartozói között.