A Világgazdaság szerint Bognár Gábor a Telexnek megerősítette, hogy a 2013-as halálos versenybaleset után jogerősen felfüggesztett fogházbüntetésre ítélték. Ugyanakkor azt is elmondta az utóbbi lapnak, hogy nem volt eltiltva a versenyszervezéstől, így a hétvégi, végül tragédiával záruló 11. Esztergom–Nyerges Rally versenyt is ő szervezte.

Elítélték korábban a rally szervezőjét.

Felfüggesztett fogházbüntetést kapott korábban a szervező

A Világgazdaság felidézte, hogy 11 évvel ezelőtti városlődi rallybalesetnek hat sérültje és egy halálos áldozata volt. Az ügyben az ajkai bíróság 2018-ban azt állapította meg, hogy a 2013-as verseny a városlődiek és az érdeklődő nézők szempontjából sem volt biztonságos. A bíróság ekkor Bognár Gábor klubelnököt, mint a verseny szervezőjét tette felelőssé ezért, aki a tárgyaláson elárulta: korábban ő is versenyzett, 1987 óta szervez rally versenyeket. Két alkalommal az év legjobb versenyszervezője díjjal is kitüntették. Egyébként elmondta azt is, hogy a 2013-as városlődi versenyig mintegy 85 ralinak volt ő a gazdája, és addig sosem történt baleset.

Mint azt a police.hu-ra hivatkozva megírtuk, a rendőrség halálos tömegszerencsétlenséget okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétség elkövetésének gyanúja miatt folytat eljárást ismeretlen tettes ellen.

