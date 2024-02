Ismét egy hajmeresztő történésről számolt be az utakról a Budapesti Autósok Közössége. Mint azt az oldalukon írták, hajlottak, törtek az útszéljelző oszlopok a Bábolna és Bana közötti úton február 11-én, délután 16:30-kor. Az esetet egy éppen arra járó sofőr rögzítette a telefonjával, aki ezt írta hozzá:

Mezőgazdasági traktor, vetőgéppel tarolt le több száz méter hosszan minden út szélét jelző oszlopot.

A videón egyébként az is jól látható, hogy a szemből jövő oldalon is vannak törött oszlopok. Így vélhetően mindkét irányba, több tábla is darabokban végezte a mutatvány után.