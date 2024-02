Egy 180 négyzetméteres fóliasátor állt lángokban, amiben majd' félmillió műanyag cserép lángolt. Az esettel kapcsolatban a katasztrófavédők helyszíni fotókat is közöltek.

Négy vízsugár kellett a hatalmas tűz eloltásához

Fotó: Haris József tű. százados / Forrás: Katasztrófavédelem

A tűz gyorsan pusztított, átterjedt két másik sátorra is, azonban azok teljes pusztulását már megakadályozták a nagy erőkkel dolgozó lánglovagok. A katasztrófavédelem mobil laborja is a helyszínre sietett, ahol méréseket is végeztek. Kiderült, hogy a határértéket meghaladó veszélyesanyag-koncentrációt nem mutattak ki műszereik a levegőben.