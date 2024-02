A február 20-án, kedden tartott tárgyaláson a bíró befejezettnek tekintette a bizonyítási eljárást, így perbeszédekkel folytatódott a tárgyalás.

Másodperceken múlt a siklóernyős élete

A perbeszédeket az ügyész kezdte, aki szerint a tapasztalt pilótának tisztában kellett lennie a helyzet veszélyével, így felelősségre vonható a történtekért. A vádlott azzal védekezett, hogy a földről nem kapott tájékoztatást arról, hogy veszélyes a művelet. Azonban az ügyész úgy gondolja, hogy a földön mentést végző katasztrófavédők, így a mentést irányító tűzoltó sem tudta felmérni a veszélyt, mert nem rendelkeztek kellő ismerettel a helikopter által keltett turbulencia hatásaival.

Bár többen is jelezték a földről, hogy a művelet veszélyes lehet, de ők mintegy 50 méterrel távolabb álltak, a helikopter hangja miatt pedig nem hallották a többiek kiabálását. Az ügyész arról is beszélt, hogy a földi mentésben résztvevők nem tudták, hogy ténylegesen milyen mentést szeretne végrehajtani a katonai helikopter. Két ejtőernyős is volt a helyszínen, akik azt gondolták, hogy majd alpintechnikai módszerrel ők fogják a földről végezni a mentést. Meg is lepődtek azon, hogy erre nem kaptak utasítást.

Az ügyész kiemelte, hogy másodperceken múlt Oroszi Zsolt élete, hiszen ennyi idő állt rendelkezésre+ ahhoz, hogy valaki helyesen felmérje a helyzet veszélyességét, azt jelezze, majd a pilóta eltávolodjon a fától. Azonban ez nem történt meg.