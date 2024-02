Alig, hogy rendőrkézre került a rettegett szatír, újabb utcai támadás történt Tatabányán. A tatabányai hölgyek azt hihették, végre fellélegezhetnek, de rövid időn belül újra megtörtént a szörnyűség. Ráadásul egy óra leforgása alatt 3 nőre is rárontott egy férfi az utcán. Az elkövetőt szerencsére hamar elfogták, már kattant a bilincs a kezén.

Az első, február 9.-i támadás helyszíne. Itt támadt az óvónőre a fiatal szatír

Forrás: police.hu

A Tatabányai Törvényszék tájékoztatása szerint a támadó letartóztatását már el is rendelték egy hónapra. Az elkövető büntetett előéletű, cselekményét különös visszaesőként követte el, ezért a letartóztatása a bűnismétlés veszélye miatt indokolt. Dr. Horváth Sándortól, a megyei főügyészség szóvivőjétől megtudtuk, a végzést az ügyész és a gyanúsított is tudomásul vette. A bűncselekmények elkövetését is beismerte. A férfi gondnoka és védője nem volt jelen, számukra 3 munkanap biztosított jogorvoslati nyilatkozat megtételére.

Újabb támadás

Az indítvány szerint a férfi február 26-án kora reggel, 5 óra 13 perc körüli időben Tatabányán egy parkolóban hátulról megütötte első áldozata hátát, aki ettől arccal az aszfaltra esett. Az eséskor kezeivel megtámasztotta magát, emiatt mindkét kezét felhorzsolta. Az elkövető elfutott a helyszínről, majd ismét a nő felé indult, felé futott, mire a rémült asszony odament egy férfihoz, akinek elmondta, hogy megtámadták, és tőle segítséget kért. A támadó, amikor odaért hozzájuk, akkor a másik férfit kővel dobálta meg.

A férfi ezt követően sem állt le. Közel negyedóra múlva egy másik nőt támadott meg, mellkasánál meglökte, aki ettől a földre, hátára esett. A földön fekve védekezésképpen a férfi felé kapálózott a lábával, és a kezeivel. Végül a földön hagyta és onnan elment. A nőnek nyolc napon túl gyógyuló sérülése keletkezett.

Ezután újabb negyedóra múlva egy benzinkút közelében azért támadta meg újabb áldozatát, hogy a telefonját erőszakkal elvegye. A járdán hátulról meglökte, így az elesett. A nő karját megfogta, eközben megpróbálta a kezében tartott telefont kicsavarni, de nem járt sikerrel. A telefon értéke: 29 ezer forint. A megtámadott nőnek az esés következtében nyolc napon belül gyógyuló horzsolása lett.