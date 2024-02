Lekapcsolták 1 órája

Rács mögött a tatabányai szatír: második áldozata buktatta le az óvónő támadóját

Két héten belül két nőre is rátámadt V. K. Tatabányán. A 25 éves férfit most 1 hónapra letartóztatták. Mint megtudtuk, a szatír nem csak egy óvónőt támadott meg, de egy másik asszonyt is.

Kemma.hu Kemma.hu

Nagy port kavart a közelmúltban, hogy egy szatír bukkant fel Tatabányán, de fellélegezhetnek az itt élők. A helyi törvényszék tájékoztatása szerint szexuális erőszak büntette és más bűncselekmények miatt a Tatabányai Járásbíróság egy hónapra elrendelte annak a férfinak a letartóztatását, aki Tatabányán rátámadt egy óvónőre február 9-én reggel. A kényszerintézkedésre azért volt szükség, mert fennáll a bűnismétlés veszélye, valamint megnehezítheti a bizonyítási eljárást. Dr. Horváth Sándortól, a vármegyei főügyészség szóvivőjétől megtudtuk, hogy a végzést az ügyész tudomásul vette, a vádlott és védője fellebbezést jelentett be. A szatír vezetőszáron: =lLetartóztatták a tatabányai nők támadóját, a 25 éves V. K.-t

Forrás: police.hu Ahogy arról korábban beszámoltunk, a férfi a Sárberki lakótelepen támadt rá az óvónőre, ököllel ütlegelte az arcát. A vállánál meglökte, a földre taszította és szexuális cselekményre akarta rábírni. Ezek után a nőtől a pénze és a telefonja átadását követelte. Az asszony végül 3 ezer forintot adott át támadójának. Portálunkat az eset után az Országos Mentőszolgálat arról tájékoztatta, hogy a 40 év körüli nőt könnyebb sérülésekkel szállították kórházba.

Bő egy hét alatt két nőre is rátámadt a szatír Alig telt el pár nap, a férfi ismét akcióba lendült. Február 16-án Tatabányán, a Mártírok úton szintén molesztált egy nőt. A férfi egyébként nem volt ismeretlen a rendőrök és a bíróság számára sem. Korábban 4 alkalommal volt büntetve, legutóbb rablás bűntettének kísérlete és más bűncselekmények miatt 2023. szeptember 26-án szabadult a 3 év szabadságvesztésből.

Elfogták Tatabánya szexuális ragadozóját Fotók: police.hu

A rendőrség a szexuális ragadozó elfogásáról részletesen is beszámolt honlapján. A férfi február 16-i áldozata elfutott a helyszínről, és azonnal bejelentést tett a rendőrségen, részletes személyleírást adva. Az előző esetet követően begyűjtött információkat kiegészítve az új adatokkal a nyomozás új lendületet vett. Még aznap, vagyis 16-án a tatabányai nyomozók elfogták a 25 éves helyi férfit. A V. K. lakásán tartott kutatás során a rendőrök megtalálták azt a hátizsákot is, ami a második támadáskor nála volt, és amiről az áldozata szintén leírást adott.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!