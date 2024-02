Már csak a perbeszédek maradtak hátra. Az ügyész felidézte a sértett mongol fiú vallomását, amiben azt állította, hogy kényszerítette a koreai munkatársa, hogy bújjon a takarófóliába, amibe egyébként a szemetet szokták gyűjteni. Majd a ponyvát felhajtották és a koreai férfi egy másik mongol férfivel tartotta a tetejét, hogy ő ne tudjon kimászni belőle. Többször is próbálta kirúgni a tetejét, sikertelenül, így várt, hogy majd szólnak neki, ha kimehet.

Nem sokon múlott az élete

A tanúvallomások szerint, ekkor jelezték a targoncásnak, hogy menjen oda és nyomja össze azt a zsákot, amiben a férfi tartózkodott. A sofőr azt hitte, hogy az eddigiekhez hasonlóan csak szemét van a takaróban. Ezért a zsákhoz irányította a targoncát, majd annak villáját felemelte, és azt a mintegy másfél méter magas csomagolóanyag fölé helyezte. Ezután a targonca villáit lefelé engedve megkezdte a zsák összelapítását. A nagy súlyú villa előbb a sértett fejéhez, majd a hátához ért és a föld felé nyomta, amire felkiáltott. Az ügyész kiemelte, hogy a targonca vezetője csak erre a kiálltásra hagyta abba a műveletet, a gép mellet álló vádlott egészen addig nem jelezte számára, hogy valaki lenne a zsákban.

Végül a koreai vádlott és a mongol férfi ekkor kiszabadította a sértettet a takarófóliából, a targoncás pedig telefonon értesítette a mentőszolgálatot. A munkás súlyos sérüléseket szenvedett, alsó végtagjainak lebénultak. Ezután érkezett a helyszínre a munkaellenőr, akinek a tanúvallomása elhangzott a perbeszéd előtt.

Többször is öngyilkos akart lenni

A védő is hosszan fejtette ki álláspontját. Többek között kifogásolta, hogy a legtöbb bizonyíték a sértett fél vallomásán alapul, illetve a koreai férfinek nem volt indoka megölni a mongol munkatársát. Kitért arra is, hogy a történtek után komoly kártérítési igényt nyújtott be a sérült a cég felé, amit bár először nem fogadtak el, végül mintegy 80 millió forintot kifizettek a számára. Információi szerint az országába visszatért mongol fiatalt a felesége elhagyta, és többször is megpróbált öngyilkos lenni. Így szerinte emberileg értető, hogy vallomásában valakit okolni akart a történtekért.

A bírónak nem volt könnyű dolga, ugyanis mind a sértett, mind a vádlott közel egy évvel a történtek után visszatért a saját országába. Meghallgatni már nem tudták őket, ezért csak az elsődleges tanúvallomásaikat tudták figyelembe venni a tárgyalás alatt. Így a vádlott elméletileg nem is tudja, hogy az ügyészség indítványára már emberölés kísérletével vádolják. Ugyanis a nyomozás elején még csak foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés volt ellene a vád, amit el is ismert. Hiszen elmondása szerint is figyelmetlen volt, amikor nem vette észre, hogy a mongol fiú még mindig a zsákban van. Védőügyvéde azt kérte a bíróságtól, hogy kezeljék a korábbi vádaknak megfelelően az ügyet és ejtsék az emberölési kísérlet vádját.

Végül a bíróság bűnösnek találta a dél koreai férfit és 8 év szabadságvesztésre ítélte, illetve 10 évre kiutasította az országból. Mivel az elítélt már évek óta nincs az országban és tartózkodási helye ismeretlen, feltehetően nemzetközi elfogatóparancsot adnak ki ellene.