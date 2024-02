A bejelentés délután negyed egy után pár perccel érkezett a segélyhívóra, a tűzoltók pedig a bejelentéstől számítva mintegy fél órán belül eloltották a tüzet. A város hivatásos tűzoltói mellett a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is kivonult. Az egységek négy vízsugárral eloltották a lángokat, valamint kéziszerszámokkal avatkoztak be. A tűz részlegesen két másik sátorra is átterjedt, amelyeket szintén eloltottak.

A helyszínen a kertészet tulajdonosa számolt be a szomorú esetről a rendvédelmi szerveknek. Ottjártunkkor ugyan a füstöt már nem tapasztaltuk, de az égett műanyag markáns szagát annál inkább.