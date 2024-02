Hozzád is besurranhat bárki!

– ezzel a felütéssel figyelmeztet mindenkit a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség a Facebookon arra, hogy a besurranó tolvajok ellen lehet és kell is tenni. Mint irják, a műfajt űzők ismérve, hogy egyedül dolgoznak, és fényes nappal érkeznek, amikor szinte senki nincs otthon a szomszédban sem.

Nappal, munkaidőben tisztább a terep, de ha éjjel jutnak be a lakásba, képesek a fejünk mellől, álmunkban is elvinni az értékeinket. A besurranó tolvajok társasházak esetében mindig az előszobában hagyott, könnyen felmarkolható értéket kapják fel, nem is mennek tovább.

A családi házakban jellemzően a nappali, étkező és az előszoba a célpontjuk. Kihasználnak minden lehetőséget a gyors bejutásra a zsákmányszerzés érdekében. Lehet ez egy garázssajtó, nyitva hagyott emeleti rács nélküli ablak, bebuktatott pinceablak, hátsó bejárati vagy teraszajtó, szellőztetésre nyitva hagyott főbejárat, kertkapu, azaz bármi ahol bejuthatnak. A besurranók a rögtönzés mesterei: sosem előre tervezetten dolgoznak, az alkalom és a lehetőség mozgatja őket.

A rendőzök szerint így előzhetjük meg, hogy besurranók áldozatává váljunk: