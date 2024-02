Már a halála után is sokan mondogatták Tatabányán, hogy nem önszántából ugrott le az Ifjúság úti tízemeletes tetejéről a 23 éves helyi fiatal szeptemberben. Most pedig már a rendőrség is nyomoz az ügyben. Ugyanis a fiú édesanyja sem hitte el, hogy fia önkezűleg vetett volna életének, ezért feljelentést tett a rendőrségen. Dr. Horváth Sándor, a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője a Kemma.hu-nak elmondta, hogy jelenleg emberölés büntette miatt folyik nyomozás az úgyben. Mint mondta: az asszony először a rendőrséghez ment feljelentést tenni, azonban a vármegyei rendőr-főkapitányság a feljelentést elutasította azzal, hogy bűncselekmény nem történt.

Ha úgy érzi, hogy bajban van, kérjen segítséget!

Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok 116-123

Éjjel-nappal, mobilról vagy vezetékesről hívható, mindkettőről ingyenes

Caritas Lelkisegély Telefonszolgálat 06-80-505-503

Este 6-tól reggel 6-ig, vezetékesről hívható, ingyenes

Kék vonal (gyermek- és ifjúsági telefonszolgálat) 116-111

Éjjel-nappal, vezetékesről hívható, ingyenes

− Ezután feljelentő panaszt jelentett be a nyomozó hatóság határozatával szemben. A vármegyei főügyészség bírálta el, hatályon kívül helyezte a nyomozó hatóság feljelentés elutasításáról rendelkező határozatát, egyidejűleg emberölés bűntettének gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen a nyomozást elrendelte. Az ügyészség határozata szerint az elhunyt halálának körülményeit nyomozásban kell vizsgálni - árulta el a szóvivő.

Hozzátette: minden ilyen öngyilkosságnak tűnő esetet először közigazgatási jogkörben vizsgálnak ki. Ott is keletkeznek iratok, ezek alapján hozta meg a rendőrség azt a döntését, hogy elutasítja az édesanya feljelentését. Az ügyészség álláspontja azonban az, hogy ha nem lehet egyértelműen kizárni, hogy bűncselekmény történt, akkor fennáll a bűncselekmény gyanúja, amit ki kell vizsgálni. Ezért az ügyészség a nyomozás lefolytatásával a főkapitányságot bízta meg. Azonban ez még nem zárja ki azt, hogy a nyomozás eredménye az lesz, hogy mégis öngyilkosság történt.

Racsné Galambos Gréta r. őrnagy, a vármegyei főkapitányság szóvivője a Kemma.hu kérésére megerősítette, hogy valóban büntetőeljárás folyik az ügyben.