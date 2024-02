Csalás és költségvetési csalás büntette miatt tíznél is több embert keresnek a tatai és tatabányai egyenruhások. A rendőrség adatbázisát böngészve 12 olyan csalóra is bukkantunk, akik még szabadlábon vannak, őket még nem sikerült nyakon csípniük a zsaruknak. Korábban már felkutattuk a tatai és tatabányai drogosokat és tolvajokat is. Most a szabadlábon lófráló csalókat vettük nagyító alá.

A 48 éves Czapári Zoltán Bélát csalás miatt keresik a tatai rendőrök. Vele szemben 2023. június 29-én adtak ki elfogatóparancsot.

Czapári Zoltán Béla

Forrás: police.hu

Az 51 éves Nemes Gyula költségvetési csalás miatt van a tatabányai rendőrök fókuszában. A Tatabányai Törvényszék vele szemben 2023. december 18-án adott ki elfogatóparancsot.

Fotó: police.hu / Forrás: Nemes Gyula

Ugyancsak csalás miatt keresik a tatabányai egyenruhások Sárközi Diána Szonját. A 28 éves nővel szemben 2023. november 30-án adtak ki körözést.

Sárközi Diána Szonja

Forrás: police.hu

Az esztergomi Juhász András is csalás miatt került a rendőrség látókörébe. Vele szemben a Tatabányai Törvényszék 2023. november 21-én adott ki elfogatóparancsot. A tatabányai zsaruk azóta is keresik.