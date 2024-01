A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleményében számolt be arról, hogy román kisbuszt tereltek le az M1-es autópályáról ellenőrzésre, ami egy utánfutót is húzott maga után. A román férfi utasokat és csomagokat is szállított. Az ellenőrzés során a pénzügyőrök kábítószert és több tízliternyi alkoholt is találtak.

Az autó plafonig pakolt csomagjainak átvizsgálásakor sorra „gyűltek a felhők a sofőr feje felett”. A sorszámozott dobozok egyikéből 50 liter ismeretlen eredetű alkohol került elő, a 23-as számmal jelölt dobozban pedig 4 üvegfiola lapult egy kabátzseb rejtekében. Az üvegben talált apró fehér golyók még inkább felkeltették a járőrök figyelmét, ugyanis a kábítószergyanús anyag az előzetes tesztelés alapján amfetaminra pozitív lett.

A pénzügyőrök az alkoholterméket lefoglalták és jövedéki törvénysértés miatt eljárást indítottak. A kábítószergyanús anyagot a járművek utasaival együtt átadták a Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányság részére.