A hirado.hu közzétette azt a meghökkentő olvasói felvételt, amelyen a bizarr eset látható: meztelenül az oltáron áll valaki, akit hiába kértek arra az ott tartózkodók, hogy jöjjön le. A külföldi férfi erre nem volt hajlandó, sőt vitába szállt mindenkivel.

A hirado.hu úgy tudja, hogy az említett férfi rövidnadrágban kívánta meglátogatni a bazilikát, ám a viselete miatt nem engedték be. Ezután lökte félre a személyzet egyik tagját, majd bejutott a templomba. Eközben elkezdték kiüríteni az épületet, így a férfi mutatványa alatt már szinte teljesen üres volt a bazilika.

A szégyenteljes eset kapcsán helyszínre siettek a mentők és a rendőrök is, ám hamar kiderült, hogy a rendőrség hatáskörébe kerül az ügy. A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) később közölte a hirado.hu-val, hogy egy nigériai állampolgárságú férfival szemben, történt rendőrségi intézkedés, akit aztán előállítottak, garázdaság vétség, illetve kábítószer-birtoklás vétség megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként ki is hallgattak. A kihallgatása után pedig őrizetbe is került.

Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye közleményt adott ki az incidens kapcsán, melyet a Magyar Kurír oldalán publikáltak. Azt írják, hogy a bazilikát rövid időre le kellett zárniuk a meztelenül oltárra felmászó férfi miatt.

A templomban az esti szentmisék és szertartások már zavartalanul zajlottak, a bazilikában engesztelő szertartást is végeztek. Egyúttal köszönik a rendőrség és a kollégák gyors közreműködését.

