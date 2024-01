Ahogy arról korábban már beszámoltunk, január 22-én, hétfőn kora délután egy papírárut szállító kamion lesodródott az útról az 1119-es úton, Tatabánya közelében. A műszaki mentéshez a tatabányai hivatásos tűzoltók vonultak. A lánglovagok feszítővágóval a sofőrt kiszabadították, majd átadták a mentőknek. A katasztrófavédők helyszíni fotókat is közöltek az esetről.

A fák közé hajtott teherautó nem képezett forgalmi akadályt

Fotó: Sikos Károly Álmos tű. őrm. / Forrás: Tatabányai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság

Aznap, néhány órával később egy másik, súlyos baleset is történt ezen a szakaszon. Mint megírtuk, két autó ütközött frontálisan. A hekyszínre mentőhelikopter is érkezett. A beavatkozás ideje alatt teljes útár volt érvényben. A katasztrófavédők helyszíni fotót is közöltek arról a karambolról is.