Ötszörösen körözött, külföldön is bujkáló személyt kaptak el a tatabányai rendőrök december 1.-jén. A férfi ellen a Tatabányai Törvényszék kettő elfogatóparancsot adott ki csalás miatt, de a Tatai Rendőrkapitányság is kereste szintén csalás miatt, illetve ezeken túl a Tatabányai Törvényszék sikkasztás miatt két elfogatóparancsot is kiadott ellene.