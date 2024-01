Fotókon mutattuk be, hogy megkezdte a tavaszi felkészülést az NB III.-as Opus Tigáz Tatabánya labdarúgócsapata is. A gárda intenzíven készül a szezon folytatására, előtte azonban természetesen felkészülési mérkőzéseket is játszik.

Ezekkel a srácokkal remek együtt dolgozni

– így fogalmazott csapatáról Gyürki Gergely vezetőedző.

Beszámoltunk róla, hogy nagy erőkkel keresik a rendőrök azt a sofőrt, aki autójával gyalogost gázolt Tatán, majd elmenekült a helyszínről: az ismeretlen személy egy gyalogosnak okozott súlyos sérülést.

Megírtuk, hogy erdőlátogatási korlátozás van érvényben a Vértes Erdő Zrt. négy igazgatóságának területén, listán soroltuk, mikor és merre tilos az erdőkbe menni januárban és februárban.

Összefoglalót hoztunk a vármegyei katasztrófavédőktől a 2023-as tűzesetekről. Összesen 198 lakástűz keletkezett Komárom-Esztergom vármegyében tavaly, 33-mal több, mint 2022-ben.