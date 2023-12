– A körzeti megbízott tájékoztatott bennünket, hogy egyre több nyaralóba jelentettek betörést. Egyértelmű volt, hogy ugyanaz az elkövető, ugyanis semmit sem vitt el, csak melegedni, enni és inni járt a házakba. Ha jófajta pálinkát, itókát talált azt is szívesen elfogyasztotta – magyarázta a polgárőr, aki társaival rengeteget járőrözött az elmúlt időszakban, hogy minél előbb megtalálják a férfit.

– Megkaptuk a gyanúsított körözési fotóját, illetve a tatai rendőrkapitányság tájékoztatott bennünket, hogy merre volt az utolsó betörése. Felmerült a lehetősége, hogy időközben szakállat is növesztett. Nappal és éjszaka is folyamatosan jártuk autóval az utcákat, főleg a nyaralók környékén – magyarázta Ősz Zoltán, akinek a helyiek is segítettek.

– A neszmélyi komp kapitánya is értesített bennünket, hogy egy hasonló fizikumú, gyanús alakot lát a kikötő környékén. Feltehetően nem egyezett meg a két személy, de két óra sem telt el, amikor kiszúrtuk a férfit a főúton sétálni. Azonnal megálltunk – tette hozzá a polgárőr, aki azt is elárulta, hogy a hajléktalan teljesen együttműködő volt.

– Határozottan léptem fel ellene, de nem is ellenkezett. Megkérdeztük a nevét és, hogy hova valósi, de csak nehezen válaszolt rá, mert akkor is enyhén ittas volt. Rádión értesítettem a vármegyei ügyeletet, hogy rendőri intézkedést kérünk, mert feltehetően elfogtuk a körözött személyt. A kiérkező rendőrök végül azonosították a keresett személyt, akit előállítottak a tatai rendőrkapitányságra – mondta Ősz Zoltán, aki Csányi Dániellel közösen fogta el a férfit.