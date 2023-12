A borsonline.hu információi szerint a baleset felelőseit azóta sem sikerült megnevezni. Most az Index kérdezte meg a témában az illetékes Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányságot. Ez a válasz érkezett: A nyomozás jelenleg is folyik – egyelőre ismeretlen tettes ellen –, a rendőrség továbbra is szakértők bevonásával vizsgálja a körülményeket.

Nem csak a tömegszerencsétlenséghez vezető okok feltárása bizonyul időigényesnek, hiszen az eset a magyar biztosítóknak is talán az eddigi legbonyolultabb ügye lehet. A kár több mint 360 millió forintra rúg.