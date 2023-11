A vádirat szerint két férfi és egy nő 2021. augusztus 21-én hajnali 1 óra körül ittas állapotban a tatabányai gördeszkapályához mentek. Az egyik férfi kötekedett a szintén ott tartózkodó vétlen másikkal. Három arra járó odament hozzájuk, és egyikük szólt, hogy hagyják békén. A kötekedő férfi ezért előbb meglökte a neki oda szólónak, majd rátámadt és ököllel a fején megütötte.

Dr. Horváth Sándortól, a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtószóvivőjétől megtudtuk, hogy a támadót ekkor a nő visszatartotta, miközben mások is közéjük álltak. A másik srác elkövető egy harmadik vétlen taghoz ment, akit váratlanul többször megütött, majd dulakodott vele. Őket egy negyedik illető próbálta szétválasztani. Ezt a harmadik vétlent aztán már az első férfi elkövető és a nő is megtámadta, elkezdték rángatni, akinek a védelmében más is becsatlakozott.

Az ügyészség a vádiratban arra tett indítványt, hogy a Tatabányai Járásbíróság a büntetett előéletű két férfival szemben végrehajtásában felfüggesztett börtönbüntetést, a büntetlen nővel szemben közérdekű munka büntetést szabjon ki.