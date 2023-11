A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közösségi oldalán számolt be arról, hogy az elmúlt napokban több autósnál is kábítószert találtak, akik ráadásul szer hatása alatt is álltak. Az egyik ilyen sofőrt az M1-es autópálya ácsi pihenőjében ellenőrizték a pénzügyőrök.

Mint írták, Észak-Írországba tartott két utasával az a jármű, amit a pénzügyőrök a sztráda ácsi pihenőjében vizsgáltak át. A sofőr és utasa gyorsan felhívták magukra a figyelmet. A járművezető szokatlan testtartásával került fókuszba: kabátjába egy úgynevezett „crack pipa” volt elrejtve, farpofái közé és alsónadrágjába kábítószert dugott el.

A férfi elmondta, hogy a szer hatása alatt áll, a csomag egy részét pedig értékesítésre szánta. Utasa a bőröndjébe 210 doboz magyar zárjegy nélküli cigarettát rejtett. A pénzügyőrök a sofőrt előállították, majd a 166 gramm kristályos halmazállapotú, kábítószergyanús anyaggal együtt átadták a rendőrségnek, míg az utassal szemben jövedéki törvénysértés miatt indítottak eljárást.

Alig egy nappal később egy magyar autóst ellenőriztek a pénzügyőrök Beregsurány közelében. A sofőr cigarettásdobozából 81 rózsaszínű tabletta került elő, és az is kiderült, hogy a férfi is drog hatása alatt áll. A pénzügyőrök a kábítószergyanús anyagot és az utast a átadták a rendőrség munkatársainak.