A nyomozók a kutatások során mérlegeket, több mint 1 millió forintot, kábítószergyanús fehér port és növényi törmelékeket foglaltak le tőlük. Kiderült, a 46 éves férfi bűnügyi felügyelet alatt állt, eljárásokat folytatnak ellene. A 17 éves fiú sem ismeretlen már a rendőrök előtt, ellene is büntetőeljárás folyik.

A nyomozók akkor mindhármukat kihallgatták kábítószer-kereskedelem gyanúja miatt, őrizetbe vették őket, és a bíróság elrendelte letartóztatásukat.

A rendőrségtől most azt is megtudtuk, hogy a nyomozók november 7-én elfogtak egy 25 éves vérteskethelyi férfit is, aki a gyanú szerint a jelenleg letartóztatásban lévő dílerektől vásárolt kábítószert, és pénzért továbbadta azt. Kihallgatását követően a rendőrök őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását.