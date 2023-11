Az autópályát kezelő MKIF Zrt. közösségi oldalán osztott meg egy videót az M1-es autópályáról, ahol ismét olyan tényező okozott balesetet, ami elkerülhető lett volna, ha a sofőr a körülményeknek megfelelően vezet. A felvételen jól látható, hogy nagy a torlódás a szakaszon. A külső sávban végig kamionok állnak, de a belső sávban is lassul a forgalom. Ekkor megérkezik a képbe a száguldó autós.

Későn észlelte az előtte lassuló autókat, így az utolsó pillanatban nagy sebességénél erőteljes fékezésbe kezdett a csúszós úton. A hirtelen fékezés miatt megcsúszott, befordul a szalagkorlát felé, közben pedig az autó hátulja nekivágódott az egyik kamionnak, emiatt még párszor megpördült. Teljesen jól látszik, hogy a sofőr nem az út és látási viszonyoknak megfelelően közlekedett.

A pálya kezelője felhívta a figyelmet, hogy az időjárás most már tényleg őszies, de egyre inkább már téliesre vált. Kérik a közlekedőket, hogy használják már a téligumikat, mert a köd, a pára, és az eső csúszóssá varázsolja az utakat.

Bejegyzésükben egy fontos példát is levezettek, amely talán még jobban szemlélteti a helyzet súlyosságát. Mint írták, ha például 110 kilométer/óra a sebességünk, akkor a fékezés megkezdéséig megtett út, vagyis a reakcióidő alatt megtett távolság nagyjából 46 méter, a fékút vizes burkolaton 97 méter (ami a száraz felülethez képest akár 30 méterrel is több lehet), így a teljes féktávolság elérheti a 113-143 métert is.