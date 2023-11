Az Országos Rendőr-főkapitányság Országos Balesetmegelőzési Bizottsága és az X-Meditor Kft. kampánya 2012 óta hívja fel a figyelmet egy fontos témára és az egyén szerepére a baleset-megelőzésben. A police.hu-n hívják fel a közlekedők figyelmét arra, hogy a latnieslatszani.hu oldalon olvashatnak arról, hogyan készüljenek fel a télre, és fontos, hogy biztonságosan lássanak, de őket is lássák.

A honlapon térképes kereső segít például abban, hogy mindenki megtalálja a hozzá legközelebb eső optikust, akinél ingyenes látásvizsgálatra nyílik lehetőség. Mint írták: az autóvezetéshez szükséges döntések és mozdulatok 90 százaléka a látástól függ. Aki közben jól lát, az képes egyidejűleg távolra, közelre és oldalra is nézni! Az olyan külső tényezők viszont, mint a sötétség vagy a rossz időjárási viszonyok, rontják a látást és ezáltal a reakcióidőt.

Az oldalon megtalálható az a szervizlista is, ahol átvizsgálják az autót, és felhívják a figyelmet arra, ha esetleg valamit javítani kell.

Kényelmi funkció sok gépkocsin az automatikus világítás bekapcsolása. Ennek viszont hátránya, ha például valaki sötétben indítja el az autót, és már a gyújtás ráadásakor bekapcsol a világítás, ami nagyon igénybe veszi az izzókat, és így rövidebb lesz az élettartamuk. Persze erre is létezik megoldás: egy kis „kütyü” beszerelése az akkumulátorhoz. Érdemes pár ezer forintot erre is költeni.

Sokszor látunk az utakon „félszemű” autókat. Bár a KRESZ-ben szerepel, hogy indulás előtt ellenőrizni kell a világítást, valljuk be, ezt sokan nem teszik meg. Egyébként segíthet egy kis odafigyelés. Erre egy jó kis trükköt is javasolnak: ha mondjuk pirosnál állunk egy autó mögött, és figyeljük a karosszériáján, világít-e mind a két fényszórónk. Ha egy izzó kiég, túlfeszültséget idéz elő, és emiatt a másik is tönkremegy, ezért célszerű a kettőt együtt kicserélni. Mindig legyen izzókészlet a kocsiban!

De az sem mindegy, milyen izzót használunk. Persze az üzletekben és az interneten mindenféle izzó beszerezhető, de olyan is, ami a magyar szabványoknak nem felel meg. Erre érdemes figyelni, mert egy ellenőrzéskor büntetés lesz belőle, műszaki vizsgán pedig nem fogja megkapni az engedélyt. Úgyhogy nem kell mindent elhinni, amit az interneten néha olvasunk. Érdemes megfelelő izzót használni. Sok modern autóban már nem olyan könnyű izzót cserélni, ezért érdemes segítséget kérni benzinkúton, vagy szervizbe vinni a járművet, ha valamelyik izzó kiégne.

Rendszeresen gondot okoz, hogy sokan figyelmen kívül hagyják a szabályokat, és ködfényszórót, illetve -lámpát használnak. Zsaruk most abban is segítenek, hogy mikor is kapcsoljuk fel a ködlámpát vagy a -fényszórót?

– Akkor, ha a látási viszonyok (köd, eső, hó, por, egyéb ok) korlátozottak. Csak menet közben, és parkolásnál tilos használni! Figyeljünk, vigyázzunk arra, hogy ne vakítsuk el a mögöttünk jövőt, azaz a hátsó ködlámpát javasolt kikapcsolni olyankor, ha a forgalom belassul, vagy mi magunk is biztonságos távolságban látjuk a ködlámpa nélkül előttünk haladót – figyelmeztetnek a szakemberek.

A fényszórók beállítása is fontos a baleset-megelőzés szempontjából. Egy rosszul beállított fényszóró elvakíthatja a szemből érkezőt, esetleg nem időben veszi észre a sofőr az út szélén álló gyalogost.

– Bizonyára sokan találkoztak már olyan gépjárművel, amelynek a fényszórói az eget világították meg, mivel vagy rosszul állították be őket, vagy a szokásosnál nagyobb súlyt pakoltak az autóba, így a hátulja „leült”. Erre is érdemes figyelni, a legtöbb kocsiban már belülről, a műszerfalon állítható a fényszóró magassága. Egy szennyezett fényszóró pedig a világítási teljesítményének legalább a 30 százalékát elveszíti. Mégis sokszor látni olyan fényszórót, amelyik mattá vált. Ilyenkor is érdemes szakembert keresni, aki felpolírozza a fényszórót, hogy ismét megfelelő minőségben lehessen látni vele – sorolták tovább a veszélyforrásokat.

A rendőrök arra is felhívják a figyelmünket, hogy a volán mögött gondoljunk a két keréken közlekedőkre is. Hiszen egy biciklis számára az életet jelenti, ha az őszi–téli, rossz látási viszonyok mellett is könnyen észre lehet venni. Fontos, hogy a kerékpáron elöl, hátul legyen világítás, és sokat javít biciklis az észlelésén, ha fényvisszaverő öltözéket visel.

– Bár még mindig sok baleset elszenvedői, szerencsére egyre több biciklisben tudatosul, hogy az életét mentheti meg a világítás és a fényvisszaverő mellény, ami egyébként a gyalogosoknak is nagyon fontos. Sötét, rosszul kivilágított útszakaszokon messziről észre lehet venni a mellényt viselőket – tették hozzá a rendőrök.