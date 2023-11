– Beszéljük meg vele a veszélyesebb útszakaszokat! Ha járművön utazik, tanácsos olyan helyet választania, ahol idegen nem tud leülni mellé. De nem elég elmondani a gyereknek, hogy mit csináljon, hanem meg is kell neki mutatni, és gyakorolni vele - tette hozzá az alezredes, aki kitért arra is, hogy célszerű több útvonalat megtanítani, begyakorolni a kisiskolással, hogy néha változtatni tudjon bűnmegelőzési célzattal.

– Bár nálunk teljesen természetes, mégis meg kell tanítani neki, hogy soha ne álljon szóba idegennel, még akkor sem, ha azt mondja neki, hogy anya vagy apa küldte – folytatja Fehér Tünde. – Találjunk ki egy kódot, egy jelrendszert, amelyet csak mi, szülők és a gyermek ismer! Ha bárki odamegy hozzá, hogy anya vagy apa küldte, csak abban az esetben higgyen neki a gyerek, ha az, aki leszólította, az előre megbeszélt jelszót vagy kódrendszert használja. Ha a kocsiból szól ki neki valaki, mindig legyen óvatos! Nagyon fontos, hogy soha ne szálljon be idegen gépkocsiba, inkább tegyen úgy, mintha nem hallaná, és azonnal menjen forgalmas helyre, vagy változtasson az útvonalon! Amikor a kiskorú hazaérkezik, úgy menjen be a lépcsőházba, hogy előtte meggyőződött arról, a kapu bezáródott mögötte! A liftbe ne szálljon be, ha idegen tartózkodik benne - szögezte le a szakember.