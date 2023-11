„Kedves Komáromiak! Harag nincsen bennünk, viszont annál nagyobb szívünkben a szomorúság, ugyanis ma reggelre a város adventi koszorújáról több dísz is eltűnt. Mindenek előtt szeretnénk kiemelni, hogy a koszorút, zord időjárásban, szélben, sárban, hidegben, közel három napon át rakták össze és díszítették, a Komáromi Városgazda Kft munkatársai, akik rengeteget dolgoztak azért, hogy nekünk, komáromiaknak, szebb legyen az ünnep. Mielőtt bárki úgy dönt, hogy esetleg saját otthonába innen viszi haza a karácsonyi díszeket, kérjük, erre is gondoljon... Titkon reménykedünk abban, hogy aki ellopta, elolvassa posztunkat és a sötét leple alatt, ahogy elvitte, lelkiismeretére hallgatva vissza is hozza azokat... hátha... Arra kérünk minden kedves ismerősünket és a helyieket, hogy vigyázzunk közös értékeinkre! Az, hogy az ünnep szép és valóban meghitt legyen, rajtunk is múlik, mi mindent megteszünk ennek érdekében. Kérni nem szégyen, mi pedig szívesen adunk, ha tudunk! Áldott ünnepeket kívánunk, mindenkit várunk az első adventi vasárnapon, a Szabadság téren” – olvasható a bejegyzésben.

A díszeket pótolták a komáromiak és kedden délelőtt feldíszítették a város karácsonyfáját is.