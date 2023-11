A vádirat szerint az eddig öt alkalommal büntetett I. rendű vádlott férfi és a II. rendű vádlott nő házastársak, akik együtt nevelték a hölgy korábbi házasságából született két fiú és egy lány gyermekét (a bántalmazottakat), valamint a később született 3 közös gyermeküket is.

A férfi a mostohagyerekeit a kezdetektől fogva nem szerette. A két fiúgyermeket 2018. nyarától 2022. augusztusáig minimum 20 alkalommal, ittas állapotban bántalmazta oly módon, hogy ököllel ütötte a fejüket, megfejelte őket, valamint felszólította őket, hogy feküdjenek le a padlóra, hogy bakanccsal a lábán megrugdossa őket.

A bántalmazások következtében az akkor 7 és 10 éves gyerekeknek a legtöbb esetben nyolc napon belül gyógyuló zúzódásos sérülései keletkeztek, ezen alkalmakat követően - nehogy fény derüljön a bántalmazásokra - napokig nem mehettek ki a házból sem.

A fenti időszakban az illető rendszeresen szidalmazta, valamint oly módon büntette meg mindhárom gyermeket, hogy a lakásban a falhoz kellett állniuk, egy pohár vizet a fejük fölé kellett tartaniuk és ha a pohárból kiloccsant a víz, akkor a fejüket ököllel megütötte. A férfi rendszeresen bántalmazta a gyerekek szeme láttára a házastársát is oly módon, hogy ököllel ütötte, megrugdosta, valamint le is köpte őt. Sőt, a nőt állapotosan is többször bántalmazta úgy, hogy a fejét ököllel ütötte és belerúgott a hasába is. Emiatt egyszer kórházba is kellett szállítani.

Mindezen felül a 2010-ben született lány bántalmazottnak a vádlottak közös gyermekeire napi szinten kellett vigyáznia, fürdette őket, éjszaka felkelt hozzájuk, elvitte őket játszótérre, emellett a házimunkában is részt kellett vennie: takarított, főzött, mosott, mialatt az anyuka mit sem törődve velük az ágyban feküdt és tévézett. A gyermek a fenti feladatok elvégzésében annyira elfáradt, hogy az iskolában több alkalommal álló helyzetben vagy a padra dőlve aludt el.