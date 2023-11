Keretben: Kellő alaposság jellemző rá

A tartalmas író-olvasó találkozón Baráth Viktória elmesélte azt is, hogy az írás számára terápia is, ennek is köszönhető, hogy például az Egymás szemében című regényének főszereplője, Jo írónő, aki hasonló problémákkal küzd, mint ő. Meg is jegyezte, hogy egy fiatal lány önbecsülése és magabiztossága igen törékeny dolog, amire nagyon kell vigyázni.

Egyébként mesélt arról is, hogy Párizs a szíve csücske és hogy kifejezetten ügyel arra, hogy regényeiben a valósághoz legközelebbi állapotot mutassa be, mindig alapos kutatómunkát is végez. Kitért az író-szerkesztő munkakapcsolatra is, majd kijelentette, hogy kifejezetten fontosnak tartja a szerkesztői visszajelzéseket és az őszinte véleményeket.