Kadétokat képez

A police.hu beszámolt arról, hogy Farkas Gábor ezentúl a Miskolci Rendvédelmi Technikum igazgatói feladatait látja el. A búcsúzó főkapitánynak azért kellett átadni kinevezését, mert elérte az egy helyen történő szolgálat maximális, tíz éves határát. A dandártábornok egyébként az elmúlt hónapokban több vármegyei településen is járt, hogy elköszönjön. Illetve több elismerést is átvehetett. Többek között az Országos Vadásznapon megkapta a Magyar Természeti-Vadászati Örökségért érdemkeresztet, Bábolnában és Komáromban is díszpolgári címet kapott, illetve az idei bányásznapon a Tatabánya Közbiztonságáért Díjat vehette át. De két éve a Magyar Érdemrend lovagkeresztje katonai tagozata kitüntetését is kiérdemelte.