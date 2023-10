Szörnyű pillanatokat élt át az az édesanya, aki hálásan írt köszönőlevelet a tatabányai mentősöknek a segítségükért. Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) közösségi oldalán osztották meg a köszönőlevelet, ami szerint még nyár közepén történt a baleset.

– A kislányom esett le a nyaralónk erkélyéről. Csodával határos módon egy karcolás nélkül megúszta, de nyilván hatalmas riadalom volt bennünk. Az a hozzáállás, amit a diszpécsertől kezdve a betegszállítón keresztül a mentőorvos kollégák tanúsítottak, most is hálával tölti meg a szívem – írta hálásan Réka, a kislány édesanyaja, aki azt is külön megköszönte, hogy a kollégák a Bogyó és Babóca összes részét ismerik.

– Köszönöm, hogy a betegszállító úr úgy vigyázott a másik kislányomra, mintha a saját unokája lett volna, és végül köszönöm, hogy nem földbe döngöltek, hanem megnyugtattak. Az OMSZ-es maci azóta is a kislányom ágyában lakik, és emlékeztet mindenkit, hogy erkélykorlátra még akkor sem mászunk fel, ha épp nagyon kíváncsiak vagyunk, milyen lenne a tetején állni – tette hozzá az édesanya.

A Tatabányai Mentőszolgálat is megosztotta az OMSZ bejegyzését, amihez hozzáfűzték, hogy az esethez a tatabányai egységeken kívül egy mentőhelikopter is érkezett Budaörsről.