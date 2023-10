Először csak 15-20 autó, aztán már 100, 200, de volt, hogy 500 autó is megjelent a Budapest környéki nagyáruházak parkolóiban megrendezett illegális gyorsulási versenyeken egy-egy péntek vagy szombat éjszaka. Óriási tömeg, a környéken élők nyugalmát zavaró zaj, és a rengeteg veszély, ami ugyanúgy érintette az illegális verseny résztvevőit és nézőit egyaránt – ezek voltak a fő jellemzői ezeknek a titokban szervezett, illegális versenyeknek, amelyek nemcsak a főváros környékén élők életét keserítették meg, de nagy számban fordultak elő Győr-Moson-Sopron, Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyében is – számolt be erről a Police.hu.

Mint írják, e versenyek felszámolására készített cselekvési tervet és kezdett összehangolt akciókba a rendőrség idén tavasszal. Az elsődleges megoldás a folyamatos ellenőrzések mellett a versenyzésre alkalmas helyszínek megszüntetése volt, azaz olyan forgalmi és forgalomtechnikai eszközök alkalmazása, amelyek ellehetetlenítik az életveszélyes versenyek lebonyolítását.

Mivel jellemzően a nagyáruházak éjszaka üres parkolóit használták előszeretettel a versenyzésre, elkezdődött az erre alkalmas helyszínek tulajdonosaival az egyeztetés és együttműködés. Az áruházak is nyitottak voltak arra, hogy segítsék ezeknek az illegális találkozóknak a megakadályozását.

A közutakon, parkolókban életveszélyes mutatvány lehet egy ilyen verseny

Forrás: MW-archívum

A nyáron emellett számos összehangolt akcióban ütöttek rajta az illegális versenyek részvevőin a rendőrök. A társzervek bevonásával zajlott ellenőrzések alkalmával millió forintos nagyságrendben szabtak ki bírságot, számos autó forgalmi engedélyét vették el, vagy kötelezték soron kívüli műszaki vizsgára az autót az engedély nélküli, sokszor veszélyes átalakítások miatt.

Mindezen intézkedések eredményeként a nyár végére Pest vármegyében sikerült gyakorlatilag teljesen visszaszorítani az illegális gyorsulási versenyeket.

Habár az együttműködő vállalkozások országszerte megteszik a megfelelő átalakításokat a parkolóikban, hogy azok többé ne legyenek vonzók az illegális versenyek szervezői, résztvevői számára, továbbra is számos olyan hely van az országban, ahol szükséges lépéseket tenni e versenyek visszaszorítása érdekében.

A rendőrség a jövőben is mindet megtesz annak érdekében, hogy a felelőtlen száguldozók ne találjanak olyan új helyszíneket, ahol a rájuk és a közönségükre is veszélyes gyakorlatukat tovább folytathatják. Ezért folytatódnak a megkezdett együttműködések a területek tulajdonosaival a szükséges forgalomtechnikai változtatásokról, nem szűnnek meg a visszatérő ellenőrzések és a nagyszabású, több társzervet is bevonó akciók a versengésekre alkalmas utakon.

A rendőrség továbbra is folyamatosan figyeli a versenyek szervezésére használt online felületeket, és mindezek mellett fokozza az ellenőrzések számát és gyakoriságát azokon az ismert útszakaszokon, ahol a nem szervezett, hanem spontán gyorsulási versenyek szoktak történni, amelyek jelentősen veszélyeztetik a közlekedés többi résztvevőjének biztonságát is.