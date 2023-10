Idős bácsit ütött el egy autós Tatabányán, az Árpád úton, a buszmegállóknál lévő zebrán, október 20-án, pénteken 11:50 körül. A szemtanúk szerint a bácsi már majdnem átért a zebrán, amikor elgázolta az autó, amit egy szintén idősebb férfi vezetett, aki a baleset után megtörten működött együtt a hatóságokkal.

A 73 éves férfi felsőteste a baleset során az őt gyalogosként elgázoló és felborult autó alá szorult. Az ütközés olyan erejű lehetett, hogy az elütött idős férfi esernyője és táskája több 10 métert repült a zebrától.

A zebrán ütötték el a 73 éves bácsit

Forrás: Kemma.hu

A helyszínre mentők, rendőrök és tűzoltók is érkeztek, útlezárás is volt, amelyben egy busz is vesztegelt. Mentőhelikoptert is riasztottak a balesethez, ami a Vágóhíd utcai kereszteződésnél lévő parkolóban tudott csak leszállni, oda mentőautó szállította a sérültet, miután a mentősök egy paraván mögött hosszas küzdelemmel szállítható állapotba hozták őt.