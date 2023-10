A MKIF Zrt. közösségi oldalán, fotókat is közölve számolt be a kamionmentésről, amely október 27-én történt az M1-es autópályán. Mint írták, a 60 tonna vontatási kapacitású monstrum máris szolgálatba is állt a bicskei mérnökségen. A bérelt jármű készenlétbe állítása mellett az 1-es vasúti fővonal felújítása miatt döntött az útkezelő.

A monstrumnak a Biatorbágy és Tatabánya közötti szakaszról egy műszaki hibás kamiont kellett elvontatnia egy forgalomtól elzárt, biztonságos helyre. A vasúti felújítás ideje alatt a kamionmentőn kívül egy nappali segélykocsi, illetve egy személyszállító busz is folyamatos készenlétben áll a bicskei mérnökségen, hogy szükség esetén bevethető legyen, biztosítva a forgalom zavartalanságát és a vonatpótló buszok gördülékenyebb közlekedését.