A rendőrség tájékoztatása szerint egy 33 éves nő és egy 32 éves férfi 2022. május és június között esztergomi és dorogi üzletekből lopott. A cselekményeket közösen hajtották végre. Javarészt vegyi termékeket, kozmetikumokat és szeszes italt vittek el. L. M.-et és L. F.-et azonosították az esztergomi rendőrök. Időközben azt is megállapították, hogy a nő még 2022. augusztus 30-án egy esztergomi drogériából lopott kozmetikumokat, valamint egy hónap múlva az egyik budapesti üzletből is hasonló termékeket. A története itt még nem ért véget, egy benzinkúton is lopott.

Időközben a nő kihallgatása megtörtént, míg a férfi elszámoltatására nem került sor, mivel ő több idézésre sem jelent meg. Elérhetetlenné vált, ezért körözést adtak ki ellene. Őt október 10-én hajnalban Vácon fogták el a rendőrök. Az esztergomi nyomozók gyanúsítottként kihallgatták és őrizetbe vették. A tettesek ellen lopás miatt indult büntetőeljárás.