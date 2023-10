A súlyos testi sértés bűntettének kísérlete miatt indult ügyben a Tatabányai Járási Ügyészség vádirata alapján a Tatabányai Járásbíróság elsőfokú ítéletet hozott. Az ügyészség indítványára a bíróság a férfit többszörös visszaesőként 1 év 6 hó börtönbüntetésre, 2 év közügyektől eltiltásra ítélte. Az elsőfokú ítéletet az ügyész, vádlott, védő tudomásul vette, így az jogerős – tudtuk meg Dr. Horváth Sándortól, a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtószóvivőjétől.

A vádirat szerint az eddig 11 alkalommal büntetett vádlott 2021. szeptember 9-én, ittas állapotban érkezett a sértett által bérelt oroszlányi lakáshoz, ahol szívességi lakáshasználóként a testvére is lakott, és másokkal együtt a vádlott is rendszeresen tartózkodott. A lakásba a testvére engedte be a vádlottat, mivel a nő nem akarta az ittas férfit beengedni.

A lakásban a férfi kérdőre vonta a nőt, hogy miért nem engedte be, veszekedni kezdett vele, majd az általa is tudottan terhes nőt a lakás kisszobájába küldte, ahol tovább szidalmazta. Ezt követően a férfi ököllel legalább egy alkalommal kis-közepes erővel az ágyon ülő hölgy arcát a bal szem tájékon megütötte, és több alkalommal kis erővel a fejét, combját, kezét is megütötte, valamint a hajánál fogva hátra rántva az ágy támlájába verte a fejét. A bántalmazás során a sértett hangosan könyörgött, hogy ne bántsa, azonban az illető tovább folytatta a bántalmazást, amelyet később magától hagyott abba.

A nő félelmében másnap reggelig nem merte elhagyni a szobát, majd saját dolgai nagy részét hátrahagyva a vádlott előtt ismeretlen helyre menekült. A bántalmazás következtében nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett, azonban a szem körüli sérülés esetében fennállt a súlyosabb sérülés kialakulásának reális lehetősége is.