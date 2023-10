A rendőrség tájékoztatása szerint 3 évvel ezelőtt, 2019. december 15-én bukkantak férfi holttestre Tatabányán, a Jubileum park mellett, a fűtéscsöveknél. Azóta nem lehet tudni, kit találtak meg, még nem azonosították.

Az 50-60 év körüli, sovány testalkatú férfi körülbelül 174 centiméter magas. Bőre testszerte varral fedett, apró karcolások, rühgyanús elváltozások, vakarásnyomok láthatók rajta. Haja copfban szőkésbarna színű, kissé göndör. Hónaljvonalból kiindulóan a bal alsó bordaív felé haladó 25-30 centiméter hosszú, ívelt, gyöngyházfényű hegvonal, feltehetően tüdőműtét nyoma. Áttétes tüdődaganatban szenvedett. A bal oldalon körülbelül diónyi nagyságú sérv tapintható.

A férfin megtalálásakor bőrszerű fekete bakancs volt. Nála többféle farmer és melegítőnadrágot, kabátokat, pulóvert, inget és mellényeket is találtak. Az ismeretlen holttestet a halál beállta után 12-24 órával találták meg. A ruhák mellett számos tárgyat is találtak nála. Nyakában fa nyakláncot, jobb mutatóujján ezüstszínű gyűrűt, bal fülében arany színű fülbevalót. Zsebében sok aprópénzre, melyek között cseh koronára, horvát kunára és bolgár levára is bukkantak. Mindemellett, körömcsipeszt, elemeket, öngyújtókat, üres cigarettatartót, kis kézi rádiót, vezetékes fülhallgatókat találtak a férfinél.

A körözési eljárást lefolytató tatabányai rendőrök kérik azok jelentkezését, akik esetleg a meglévő információk alapján azonosítani tudják a holttestet. Személyes bejelentést tehetnek a Tatabányai Rendőrkapitányságon, vagy telefonon a 34/517-777/2314-es számon.