Ausztriába utazott az a család, akiknek az autójából az M1-es autópályán egyszer csak sűrű füst csapott ki. A kocsi, amiben a szülők két kisgyermekükkel ültek, ki is gyulladt.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) három járőre az óvodás és bölcsődés korú csemetét, illetve édesanyjukat a járőrautóba ültették. Az édesapát, aki a történtek láttán az égő kocsiból a család értékeit próbálta kimenteni, szintén biztonságos helyre kísérték, majd igyekeztek megnyugtatni.

A pénzügyőrök biztonságba helyezték a gyerekeket

Forrás: NAV

A bajbajutottak biztonságos elhelyezése mellett akadt még más feladat is. Azonnal lezárták a sztráda adott szakaszát, hogy védett távolságba legyen a többi közlekedő is a tűzoltók megérkezéséig. Néhány perccel később a mosonmagyaróvári hivatásos tűzoltók nekiláttak az oltásnak. A helyszín a rendőrök megérkezéséig biztosították az egyenruhások. Az eset szerencsés kimenetellel végződött, senki nem sérült meg.

A NAV Bevetési Igazgatóságának több munkatársa is rendelkezik rendészeti és sérült beteg ellátását segítő képzéssel. A speciális segítségnyújtást a járőrök önként tanulják, hogy rendkívüli helyzetekben is eljárhassanak, segíthessenek, mivel nem csak közúton vagy köztereken, hanem munkaterületeken, vagy életveszélyes szituációkban is helyt kell állniuk.