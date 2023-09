Blue Combat Day-t, azaz Nagy Rendőrnapot szerveztek szombaton Oroszlányban. Az eseményhez a katasztrófavédelem és a mentősök is csatlakoztak. Az egyenruhások egész nap várták a családokat, nagyokat és kicsiket egyaránt, hogy megismertessék őket a hivatásuk fontosságával. Többek között versenyeket, tálcatüzet, kutyás és közelharc bemutatót, szimulációs kamionborulást és látványos karos forgalomirányítást nézhettek meg az érdeklődők. A bűnügyi sátorban pedig akár az ujjlenyomatvételt is kipróbálhatták.

Talán a legtöbben mégis az esemény zárásaként szervezett balesetszimulációra voltak kíváncsiak, ahol a rendőrség, a katasztrófavédelem és a mentők közösen mutatták be, hogyan is látják el egy közlekedési baleset sérültjeit. Hogy érthetőbb legyen, mit is lát a közönség, egy Police Medic, vagyis egy életmentésre kiképzett rendőr narrálta a történéseket: a különböző szervek tökéletes összhangban dolgoztak együtt, hogy a tűzoltók az autó tetejét levágva kiszabadíthassák a sérültet, majd a mentők ellássák komoly sérüléseit.