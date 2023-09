Az egyik rédei önkéntes lánglovag valóban rosszul is lett gyakorlat közben, de társai azonnal a segítségére siettek.

– A kolléga feladatteljesítés közben megszédült, magasabb lett a vérnyomása a nála megszokottnál, ez egy kisebb fokú gyengeséget okozott. Jelezte, hogy baj van, a máltai mentőkkel együtt elláttuk a beteget – mondta Elekes Zsolt, mentőszakápoló, a Tardosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagja.

Ezek a nagyszabású gyakorlatok különösen fontosak, hiszen az egységek így tudnak felkészülni, amennyire lehet, a valós szituációkra.

– Ebben az esetben azért is fontos, mert itt önkéntes szervezetek vesznek részt, illetve határon túli egységek. Nem csak együtt dolgozunk, tanulunk is egymástól, tapasztalatot szerzünk, és bízom benne, hogy a végére barátságokat is kötünk – emelte ki Elekes Zsolt.