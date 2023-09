Mint arról korábban mi is beszámoltunk, a holttestet szeptember 16-án, szombaton találták meg a Csónakázó-tóban lebegve. Az ORFK Kommunikációs Szolgálatának sajtóügyelete arról tájékoztatta a Kemma.hu-t, hogy a haláleset körülményeit a rendőrség általános közigazgatási rendtartás szabályai szerint indult eljárás keretében vizsgálja. A Tények beszámolója alapján a férfi a víz tetején lebegett és már beállt a hullamerevség, sőt úgy tudják, a vízben lévő halak is több sebet is ejtettek rajta. A férfi valószínűleg már előző éjszaka megfulladt.