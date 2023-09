Rárobbantotta a TEK-esekre a házat az esztergomi rendőrgyilkos (helyszíni fotók, videók)

Az ügyről részletesebb tájékoztatást az elsődleges nyomozati cselekmények elvégzését követően, várhatóan pénteken ad ki a nyomozó főügyészség, addig a sajtó és a közvélemény türelmét kérik.

Bosszúból robbantott a férfi?

Az általunk megtudott, valamint Facebook-on terjedő hírek is megerősítik a főügyészség által leírtakat. Van, aki tudni véli, hogy az E.On. akarta kikapcsolni az áramot a férfinél, aki azzal fenyegetőzött, hogy ha ezt megteszik, akkor robbantani fog. Szintén erről beszélt a Gran TV riportere is, aki úgy értesült, hogy emiatt vonult ki a TEK a helyszínre. A robbanás ereje információink szerint akkora volt, hogy még egy másik utcában is beleremegtek az ablakok.

Az Origo úgy tudja, hogy a robbantó kocsiját a rengeteg tartozása miatt már korábban lefoglalták. Emiatt haragudott a rendörökre, többször fenyegette őket és az ügyészeket is: azt képzelte, ők hagyták ellopni a kocsiját. Miután újra fenyegetőzni kezdett, a túsztárgyaló pszichológus 4 és fél órán keresztül tárgyalt vele.

Tartottak a robbantótól a helyiek, volt már gond vele korábban is

A robbantóról egyébként nem voltak jó véleménnyel a környékbeliek, volt, aki félt tőle, többen hallották korábban üvöltözni. Úgy tudni, és erről az M1 is beszámolt, hogy a helyiek féltek, lesz-e újabb robbanás. Szerencsére nem volt. Honvédségi és rendőrségi tűzszerészek is a helyszínre siettek, hgy segítség megakadályozni az esetleges újabb robbanást és kezelni a helyzetet. A helyszínen tartózkodó kollégánk mintegy egy kilométerről rá is látott a felrobbant háznál dolgozó egyenruhásokra. A környék egyébként hermetikusan le volt zárva, senkit nem engedtek a romok közelébe.

Mint arról korábban írtunk, az esztergomi Vaszary Kolos Kórház is felkészült a sérültek fogadására, de volt, akit a fővárosba, a Honvéd kórházba vittek. Rohammentőt egyébként kollégáink is láttak Esztergomból Pest irányába sietni, nem sokkal 23 óra után.

A helyi kórháznál magánál is jártunk. A sürgősséginél 22 óra magasságában semmilyen mozgás nem volt, úgy tudjuk, ennek is ahhoz volt köze, hogy minden erőt a búbánatvölgyi detonáció sérültjeinek ellátására irányítottak át. Az intézmény bejáratán egy lesötétített ablakú kisbusz gördült be éppen.

A köztársasági elnök is részvétet nyilvánított

Novák Katalin köztársasági elnök is részvétét fejezte ki az elhunyt rendőr hozzátartozóinak, és mihamarabbi felépülést kívánt a sérülteknek. A közösségi oldalán számolt be arról, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsának ülésén, az Egyesült Államokban kapta a hírt az esztergomi tragédiáról, és hogy Hajdu János telefonon tájékoztatott a részletekről.

Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz-KDNP frakciója is megszólalt és részvétét fejezte ki a tragédia kapcsán. Hernádi Ádám, Esztergom polgármestere Facebook-oldalán a város minden polgárának nevében fejezte ki részvétét, és kívánt jobbulást a sérülteknek. A térség országgyűlési kévpviselője, Erős Gábor szintén a közösségi oldalán osztozott a család gyászában és kívánt mielőbbi felépülést a sérülteknek. A Magyar Nemzetnek megerősítették, Pintér Sándor belügyminiszter a robbanás helyszínére érkezett. Ő maga egyébként is Esztergomban volt a Fidesz-KDNP frakciójával együtt, ugyanis épp a városban tartják kihelyezett ülésüket.