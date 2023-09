Sokként érte az egész országot az a szörnyű tragédia, amely szerda este történt Esztergomban. Ahogy arról korábban beszámoltunk, Esztergom búbánatvölgyi városrészében robbantotta rá a TEK-esekre a házat egy férfi. A detonáció következtében az elkövető és egy rendőr is életét vesztette, valamint több sérültet is kórházba kellett szállítani.

J. L. már előre csapdát készített: fellocsolta benzinnel a házat, ahova gázpalackokat is bekészített. Így hatoltak be a terrorelhárítási egység a házba, majd szinte azonnal meg is történt a robbanás. A detonációban elhunyt rendőr két kisgyermeket hagyott hátra, őt hősi halottá nyilvánították. A szerencsétlenség során összesen nyolc rendőr és három tűzoltó sérült meg. Ahogy azt korábban megírtuk, többüket, köztük a robbantás legsúlyosabb sérültjét az esztergomi kórházban ápolják.

A Magyar Nemzet arról számolt be, hogy 3 tűzoltó már el is hagyatta az esztergomi kórházat. Mint írták, az egyenruhások ugyan nyolc napon túl gyógyuló töréseket szenvedtek, ám nincs szükségük további kórházi kezelésre. Hozzátették, hogy a megsérült kommandósok állapota is jelentősen javult. A legnagyobb javulás az intenzív osztályon ápolt kommandós állapotában van.

A robbantás sérültjei nem csak testileg, de lelkileg is súlyosan sérülhettek. Az elkövetkezendő hónapok során a protokoll szerint a testi felépülés mellett a lelkire is komoly hangsúlyt fektetnek majd, gyakori ugyanis, hogy poszttraumás stressz szindróma alakul ki.