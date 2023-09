Sokkoló jelenetsoroknak lehettek szemtanúi az autósok múlthét péntek reggel a Dunakanyar több településén is, számolt be róla a Ripost. A munkába igyekvők arra lettek figyelmesek, hogy egy bordó Seat sofőrje döbbenetes akcióba kezd. A férfi nagy kocsisorból kivágódott, a járdán előzgetve oszlopokat döntött, kocsikat tört össze és mindeközben az autóban barátnőjét is megverte.

Több szemtanú elmondása szerint többször a forgalommal szemben zúzott, előfordult, hogy a járdára hajtva előzött buszt. Több kanyart is hatalmas sebességgel, csikorgó kerekekkel vett be.

Nem nézett az a férfi semmit, hallottuk, hogy több kocsit összetört, aztán simán tovább hajtott, még neki állt feljebb. Nem tudom, mi volt vele, de gyanítjuk, nem volt tiszta állapotban. Ilyet józanon senki nem csinál. Az az egy a szerencse, hogy senki nem sérült meg. Nem is szerencse ez, hanem valóságos csoda inkább, annak tudatában, hogy mit művelt az úton a fickó

– nyilatkozta egy helyi férfi az ámokfutóról, aki meg sem állt településeken keresztül folytatta a sokkoló akcióját. Leányfalun ért véget a horror, ahol a füstölgő kocsival félreállt.

– Állítólag többen is látták, hogy eközben az eszement rodeózás közben folyamatosan verte a barátnőjét is. Aztán mégis azt hallottuk, hogy később együtt sétálgattak, már kocsi nélkül, aztán meg eltűntek – tette hozzá a helybeli.