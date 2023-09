A Tatabányai Törvényszék tájékoztatása szerint megalapozottan feltehető, hogy a gyanúsított szabadlábon hagyása esetén a bizonyításhoz szükséges nyomozati cselekmények eredményességének meghiúsítására, megnehezítésére, veszélyeztetésére törekedne a tanúk befolyásolásával, megfélemlítésével, valamint a – korábban már 4 alkalommal büntetett – gyanúsított esetében a bűnismétlés veszélye is fennáll. A végzést az ügyész tudomásul vette, azonban az nem végleges, mivel a gyanúsított fellebbezést jelentett be. A védő az ülésen nem volt jelen.

Dr. Borbély Veronika, a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség helyettes sajtószóvivőjétől a Kemma.hu megtudta, hogy a megalapozott gyanú szerint a férfi és a sértettek Bábolnán egy lakókörnyezetben éltek, gyakran töltöttek időt együtt, melynek során beszélgettek, együtt italoztak.

Kapcsolatuk azonban 2023. áprilisában megromlott. A gyanúsított az elmúlt hónapban több alkalommal is azzal fenyegette meg a sértetteket, hogy megöli őket.

A férfi szeptember 14-én hajnalban részegen odament ahhoz a bábolnai házhoz, ahol a sértettek tartózkodtak. Magával vitt két öngyújtót és egy benzint tartalmazó flakont is, majd a nyitott ablakon keresztül benzint öntött a lakás egyik szobájába, amelyben a sértettek félálomban pihentek.

A gyanúsított a lakás bejárati ajtaján lévő rés alatt is benzint öntött be a konyha padlójára. A sértettek szerencsére meghallották a hangját, megérezték a benzin szagot és meglátták az ablak előtt a férfit. A gyanúsított ekkor bement a házba, ott leült és több alkalommal is azt mondta, hogy „felgyújtja az egész lakást”, majd távozott a sértettek otthonából.

A férfi cselekménye emberölés előkészülete bűntettének a megállapítására alkalmas. A gyanúsított többszörösen büntetett előéletű korábban erőszakos bűncselekmények miatt is büntetve volt, 1988-ban emberölés és más bűncselekmények miatt, mint különös visszaesőt 12 év fegyházbüntetésre ítélte a bíróság.